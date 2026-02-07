Maestre bimbi e genitori della scuola dell' infanzia raccolgono cibo per i concittadini bisognosi

Le maestre, i bimbi e i genitori della scuola dell'infanzia “Carlo Carcano” di Mandello del Lario hanno deciso di raccogliere cibo per aiutare le persone in difficoltà del paese. Hanno organizzato una colletta e stanno distribuendo i viveri ai bisognosi, dimostrando grande solidarietà e senso di comunità.

Un plauso al corpo insegnante della scuola per l'infanzia "Carlo Carcano" a Mandello del Lario in frazione Molina. Un meritato apprezzamento a chi ogni anno trasmette ai giovanissimi alunni il messaggio di solidarietà e di concreta vicinanza alle famiglie bisognose residenti nei comuni di Abbadia.

