Maestre bimbi e genitori della scuola dell' infanzia raccolgono cibo per i concittadini bisognosi

Da leccotoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le maestre, i bimbi e i genitori della scuola dell'infanzia “Carlo Carcano” di Mandello del Lario hanno deciso di raccogliere cibo per aiutare le persone in difficoltà del paese. Hanno organizzato una colletta e stanno distribuendo i viveri ai bisognosi, dimostrando grande solidarietà e senso di comunità.

Un plauso al corpo insegnante della scuola per l'infanzia “Carlo Carcano” a Mandello del Lario in frazione Molina. Un meritato apprezzamento a chi ogni anno trasmette ai giovanissimi alunni il messaggio di solidarietà e di concreta vicinanza alle famiglie bisognose residenti nei comuni di Abbadia.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Mandello Del Lario

Tre maestre indagate per maltrattamenti in una scuola dell'infanzia nel Milanese

Tre maestre di una scuola dell'infanzia nel Milanese sono state indagate e sospese, suscitando sgomento tra genitori e comunità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mandello Del Lario

Argomenti discussi: Maestre, bimbi e genitori della scuola dell'infanzia raccolgono cibo per i concittadini bisognosi; Famiglia nel bosco, la maestra dei bimbi: La madre? Ingombrante, come può essere una mamma all'interno di una classe; Benevento, bimbi legati e picchiati all'asilo: indagate cinque maestre. Tre sono suore; Benevento, bimbi legati, insultati e picchiati in un asilo di suore: cinque maestre indagate, incastrate dalle registrazioni video.

maestre bimbi e genitoriMaltrattavano bimbi in asilo nido: Rabbia e incredulità dei genitoriIncredulità e rabbia il giorno dopo la scoperta dei presunti maltrattamenti dei bambini, dai dieci mesi ai tre anni di età, nell'asilo nido delle Battistine di Benevento, ad opera di cinque maestre, t ... rainews.it

maestre bimbi e genitoriMaestre, bimbi e genitori della scuola dell'infanzia raccolgono cibo per i concittadini bisognosiL'apprezzata iniziativa della Carcano (insieme alla San Vincenzo e ai servizi sociali del Comune) a favore delle famiglie in difficoltà di Mandello, Lierna e Abbadia ... leccotoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.