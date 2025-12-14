Sayf chi è il rapper genovese italo-tunisino tra i 30 Big di Sanremo 2026

Sayf, rapper genovese italo-tunisino classe 1999, debutta tra i 30 Big di Sanremo 2026. La sua musica riflette un mix di radici arabe, influenze genovesi e urban contemporaneo, attraverso testi introspectivi e melodie coinvolgenti. Un talento emergente che si sta affermando nel panorama musicale italiano, portando una voce autentica e originale.

Sayf, astro nascente del rap italiano classe 1999, debutta tra i 30 Big di Sanremo 2026 con la sua storia unica: nato a Genova da padre ligure e madre tunisina, Adam Sayf Viacava fonde radici arabe, influenze genovesi e urban contemporaneo in barre introspettive e melodie travolgenti. Inizia presto a rappare, scrivere canzoni e suonare la tromba. Dopo anni di gavetta e due mixtape, comincia ad affermarsi nella scena genovese. Tra il 2023 e 2024 le release aumentano e il suo nome inizia ad attirare attenzione anche oltre i confini liguri, portandolo a collaborare con artisti emergenti come Helmi, Ele A, 22simba.

Tra i big di Sanremo c'è anche un genovese. Ecco Sayf, il giovane rapper che suona la tromba - Il 76° Festival della Canzone Italiana s’è aperto ufficialmente ieri alle 13:39, quando Carlo Contidavanti alle telecamere del Tg1 ha iniziato a leggere la lista dei cantanti in gara all’Ariston dal 2 ... primocanale.it

[SANREMO 2026] BREVE RECENSIONE NON RICHIESTA RAPPER (& Co.) IN GARA Chiello. Ultima fermata poi si scende. Fedez. Può il solo Marco Masini giustificare il tutto? Sayf. Probabilmente il più interessante della sua generazione, ma è già partita la - facebook.com facebook

