Luna piena sul Grignone lo scatto spettacolare dal Rifugio Brioschi incanta il web

Questa sera una luna piena si staglia alta sopra il Grignone. Dal Rifugio Brioschi, alcuni escursionisti hanno scattato una foto spettacolare che sta facendo il giro del web. Il disco lunare si vede chiaro, emergere tra le cime innevate della Grigna settentrionale, illuminate di rosa dal tramonto. Una scena che lascia senza parole chi guarda.

Un disco lunare perfetto che emerge maestoso dalle cime innevate della Grigna settentrionale, tinte di rosa dal tramonto. È l'immagine straordinaria catturata da Onno, sul Lago di Lecco, che in poche ore ha conquistato migliaia di utenti sui social network. Lo scatto, condiviso mercoledì 4.

