Lte sullo smartwatch ho rinunciato al 4g e mi sento più libero pur restando collegato

Un utente ha deciso di eliminare il 4G dal suo smartwatch e si sente già più libero. Dopo aver acquistato il Galaxy Watch 5 con un contratto, ha scelto di riconvertirlo in modello Bluetooth e Wi-Fi. Da quando ha tolto la connessione LTE, si connette solo tramite Bluetooth al telefono o via Wi-Fi, e dice di non sentire più il bisogno di avere il 4G sempre attivo. La sua esperienza dimostra che, per alcuni, rinunciare alla connettività cellulare sugli smartwatch può semplificare la vita senza perdere troppo in praticità.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.