Lte sullo smartwatch ho rinunciato al 4g e mi sento più libero pur restando collegato
Un utente ha deciso di eliminare il 4G dal suo smartwatch e si sente già più libero. Dopo aver acquistato il Galaxy Watch 5 con un contratto, ha scelto di riconvertirlo in modello Bluetooth e Wi-Fi. Da quando ha tolto la connessione LTE, si connette solo tramite Bluetooth al telefono o via Wi-Fi, e dice di non sentire più il bisogno di avere il 4G sempre attivo. La sua esperienza dimostra che, per alcuni, rinunciare alla connettività cellulare sugli smartwatch può semplificare la vita senza perdere troppo in praticità.
Questo resoconto analizza l’utilità della connettività LTE sugli smartwatch, basandosi sull’esperienza reale con il Galaxy Watch 5 acquistato tramite contratto e successivamente riconvertito a modello BluetoothWi?Fi. L’esito evidenzia come la presenza o meno della linea dati influenzi costi, usi quotidiani e scelta finale, offrendo una visione chiara e pratica per chi deve valutare una spesa ricorrente legata al dispositivo indossabile. lte sui smartwatch: utilità, costi e decisioni pratiche. esigenza e scenario d’uso del galaxy watch 5 con lte. Nel caso preso in esame, la linea LTE è stata attivata inizialmente per poter effettuare chiamate, inviare messaggi e utilizzare alcune funzioni durante l’attività fisica senza dover portare sempre con sé lo smartphone. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
