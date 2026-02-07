Donald Trump sta spostando gli equilibri internazionali e nessuno sembra riuscire a fermarlo. L’ex presidente americano sta entrando con forza nella scena globale, scuotendo le certezze che sembravano solide. La sua presenza destabilizza diplomazie e alleanze, mentre gli altri paesi cercano di capire come rispondere a questa nuova, imprevedibile figura.

Donald Trump sta scombussolando equilibri che si pensavano immutabili, è entrato nella geopolitica come un elefante in un negozio di cristalleria, commessi e clienti sono terrorizzati. Si dice: già ma una democrazia non dovrebbe muoversi esclusivamente dentro confini e limiti del diritto internazionale? Giusto, sottoscrivo. Ma bisogna intendersi prima su che diavolo è il diritto internazionale. Semplifico: il diritto internazionale è un decalogo, una serie di regole condivise e accettate da tutti i soci del club. Per intenderci, il diritto internazionale del calcio prevede che non si può toccare la palla con le mani, che se segni in fuorigioco il gol è annullato, che se fai un fallo sei espulso. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’Onu fischia i falli solo a chi vuole lei

Approfondimenti su Donald Trump

L’ex presidente Donald Trump ha proposto un nuovo organismo per promuovere la pace a Gaza, chiamato Board of Peace.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Donald Trump

Argomenti discussi: L’Onu fischia i falli solo a chi vuole lei.

RIFORMARE L’ONU PER METTERE AL CENTRO I DIRITTI UMANIIn un mondo sempre più interconnesso, la tutela e la promozione dei diritti umani rappresentano la grande sfida del nostro tempo. Le Nazioni Unite, nate proprio con l’obiettivo di prevenire le atrocit ... opinione.it

FRANCESCA ALBANESE PRESENTA IL RAPPORTO ONU “GENOCIDIO DI GAZA: UN CRIMINE COLLETTIVO” ALLA CAMERA (3 FEBBRAIO 2026). di Lavinia Marchetti L'intervento è visibile e/o scaricabile da qui https://webtv.camera.it/evento/30276#:~:text facebook

Polemica per la presenza di Francesca Albanese oggi alla Camera. Alle 14.30 nella sala stampa di @Montecitorio la relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati presenterà il suo report sul "Genocidio di Gaza: un crimine collettivo". Alla confere x.com