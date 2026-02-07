Lollobrigida d’oro nel pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026 | record olimpico e storica impresa per l’Italia

La giovane pattinatrice Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro olimpico nel pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026. Con un tempo record, ha scritto una pagina importante per lo sport italiano. La vittoria ha sorpreso molti, segnando la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa disciplina ai Giochi invernali.

L’Italia del pattinaggio di velocità ha compiuto oggi un’impresa storica alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, conquistando il suo primo oro nella competizione femminile grazie a Francesca Lollobrigida. La 35enne atleta azzurra ha dominato la finale dei 3000 metri, fermando il cronometro a 3’54”28, un tempo che non solo le ha garantito la medaglia d’oro, ma ha anche stabilito un nuovo record olimpico per la disciplina. L’entusiasmo è palpabile, un’esplosione di gioia che si diffonde in tutta la penisola, coronando un percorso di dedizione e sacrifici per Lollobrigida e per l’intero movimento sportivo italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

La prima medaglia d'oro per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva grazie a Francesca Lollobrigida.

L'Italia mette subito il piede sull'oro ai Giochi di Milano Cortina 2026.

