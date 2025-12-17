Lo scandalo del furto di cadaveri condannato l’ex responsabile dell’obitorio della Harvard Medical School | rubava e vendeva parti dei corpi donati alla scienza

L'ex responsabile dell'obitorio della Harvard Medical School, Cedric Lodge, e sua moglie Denise sono stati condannati per il furto e la vendita di parti di cadaveri donati alla scienza. Il loro traffico di tessuti umani, tra cui pelle, cervelli e cuori, coinvolgeva acquirenti online, collezionisti e intermediari, svelando un grave scandalo nel mondo della ricerca medica.

Cedric Lodge e la moglie Denise commerciavano pelle, cervelli, cuori e altre parti anatomiche: gli acquirenti erano persone conosciute online, collezionisti oppure intermediari che a loro volta rivendevano o scambiavano i resti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

