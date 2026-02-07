Liverpool-Manchester City | formazioni statistiche e anteprime

Questa mattina in redazione si respira già aria di grande attesa per la sfida tra Liverpool e Manchester City. Le due squadre scenderanno in campo tra poche ore, e i tifosi sono già in fermento. Entrambe vogliono ottenere i tre punti, puntando su formazioni competitive e su una partita che promette spettacolo. I commentatori seguono con attenzione ogni dettaglio, mentre gli appassionati si preparano a vivere un altro capitolo di questa battaglia tra le grandi del calcio inglese.

2026-02-07 10:00:00 Giorni caldissimi in redazione! Anteprima della partita di Liverpool-Manchester City. Il Liverpool accoglierà il Manchester City ad Anfield domenica pomeriggio per una delle partite più importanti del calendario della Premier League. I padroni di casa entrano nella Gameweek 25 quattro posizioni e otto punti dietro la squadra di Pep Guardiola in classifica, anche se entrambe le squadre arrivano con record identici nelle ultime sei partite di campionato, registrando ciascuna una vittoria, quattro pareggi e una sconfitta. Il Liverpool ha finalmente trovato il ritmo in Premier League al sesto tentativo nel 2026, ponendo fine a una serie frustrante di quattro pareggi consecutivi e una pesante sconfitta contro il Bournemouth con una vittoria sul Newcastle.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Analisi e anticipazioni sulla sfida tra Sunderland e Manchester City, valida per la Premier League 2025.

Liverpool-Manchester United 1-2: gol e highlights | Premier League

Liverpool-Manchester City: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniLa sfida tra Liverpool e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno, canale numero 201 di Sky. calciomercato.com

Liverpool-Manchester City: dove vedere il match di Premier League in TV e in streamingLiverpool e Manchester City si preparano per una delle sfide più attese della venticinquesima giornata di Premier League. Le due squadre arrivano al match in un buon momento: i Reds sono reduci da due ... tag24.it

Salah contro Haaland nell'affascinante sfida di Premier Liverpool-Manchester City, clou del fine settimana europeo che comprende tanti confronti interessanti: si giocano anche Manchester United-Tottenham, Atletico-Betis, Bayern-Hoffenheim, Psg-Marsiglia e facebook

PREMIER LEAGUE - Liverpool, Slot: "La sfida col Manchester City ci dirà a che punto siamo" ift.tt/nHAgVTG x.com