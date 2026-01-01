Sunderland-Manchester City | formazioni statistiche e anteprime

Analisi e anticipazioni sulla sfida tra Sunderland e Manchester City, valida per la Premier League 2025. In questa partita, si affrontano due formazioni con percorsi distinti: il Sunderland, imbattuto allo Stadium of Light, e il Manchester City, reduce da sei vittorie consecutive. Qui trovate le formazioni, le statistiche aggiornate e un’analisi delle possibili strategie, per seguire con attenzione un incontro di grande interesse nel contesto del campionato.

2025-12-31 16:28:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Ancora imbattuto allo Stadium of Light in questa stagione, il Sunderland accoglie il Manchester City a Wearside per un incontro di Premier League giovedì sera, con gli ospiti che arrivano con una serie di sei vittorie in campionato. Il Sunderland partecipa alla gara di giovedì sapendo che le opportunità di mettere in difficoltà il Manchester City sono poche e rare, ma la loro forma casalinga in questa stagione offre un vero incoraggiamento. I Black Cats sono imbattuti da nove partite di Premier League allo Stadium of Light, raccogliendo punti contro diverse squadre che attualmente competono in cima alla classifica. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

