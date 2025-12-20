LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | gara iniziata Von Allmen davanti a Odermatt

Segui in tempo reale la discesa di Val Gardena 2025, valida per lo sci alpino maschile. La competizione è in corso e attualmente Von Allmen si posiziona davanti a Odermatt. Rimani aggiornato per tutte le novità e le ultime classifiche. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30 12.07: Perde tanto nella seconda parte il francese Allegre che si inserisce in quinta posizione a 1?99 dalla testa. Ora Monney 12.06: All’intermedio Allegre ha un ritardo di 77 centesimi 12.05: Ritardo pesante anche per lo sloveno Hrobat che accumula un ritardo di 2?48. Ora Allegre 12.04: Hrobat ha un ritardo di 1?46 all’intermedio 12.03: Gara da dimenticare per lo svizzero Rogentin che chiude con un ritardo di 2?56 da Von Allmen. Ora Hrobat 12.01: All’intermedio Rogentin ha 1?63 di ritardo 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

