LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 7 febbraio in DIRETTA | iniziato lo slittino strada in salita nel curling

Questa mattina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è iniziato lo slittino, mentre nel curling la strada si fa sempre più difficile. Gli atleti si preparano a scendere in pista, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni aggiornamento. La giornata promette molte emozioni, tra alti e bassi, in un’edizione che si sta facendo ricordare anche per le difficoltà sul campo.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Non ce la fanno l'olandese Beune e la canadese Weidemann che chiudono in quarta e quinta posizione in 3'58"12 e in 3'59"25. Francesca Lollobrigida nel giorno del suo 35° compleanno fa la storia! Strepitosa. BRAVISSIMO! Felderer è quarto a 3 decimi secchi! Il terzo posto è a soli 3 millesimi.

