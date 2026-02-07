Pochi minuti prima dello start, gli azzurri di curling si preparano a scendere in pista contro la Norvegia. La partita, valida per le Olimpiadi 2026, si annuncia combattuta e importante per cercare subito un risultato positivo. Gli atleti italiani sono pronti a dare il massimo, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi in diretta.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Norvegia, partita valevole per il round robin del torneo di misto del curling ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Amos Mosaner e Stefania Constantini tornano sul ghiaccio per un altro scontro diretto per la semifinale.

© Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, gli azzurri cercano subito il riscatto

