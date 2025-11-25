Riccardo Teti è il nuovo minisindaco dell' istituto comprensivo Mario Bosco di Lanciano
Riccardo Teti è il minisindaco dell'istituto comprensivo Mario Bosco di Lanciano. L’iniziativa si è svolta nell’ambito del progetto nazionale “Coloriamo il nostro futuro – Minisindaci dei Parchi d’Italia”, riconosciuto da Unesco come una delle migliori palestre di cittadinanza attiva.Il turno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
STAY TUNED! Il 25 Novembre 2025 alle ore 10:30 il Minisindaco del nostro Istituto, Riccardo Teti (classe 2^F), con il Consiglio Comunale e la Minoranza, presenzierà al Comune di Lanciano per l'investitura ufficiale a cura del sindaco della nostra città A - facebook.com Vai su Facebook