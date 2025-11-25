Riccardo Teti è il nuovo minisindaco dell' istituto comprensivo Mario Bosco di Lanciano

Chietitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Teti è il minisindaco dell'istituto comprensivo Mario Bosco di Lanciano. L’iniziativa si è svolta nell’ambito del progetto nazionale “Coloriamo il nostro futuro – Minisindaci dei Parchi d’Italia”, riconosciuto da Unesco come una delle migliori palestre di cittadinanza attiva.Il turno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Riccardo Teti 232 Nuovo