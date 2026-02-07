Lillo a Sanremo Ma le mille ospitate promozionali rischiano di rovinare il Festival
Lillo arriva a Sanremo come co-conduttore, ma le numerose ospitate promozionali rischiano di rovinare il Festival. La sua presenza è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, che ha apprezzato la scelta di Carlo Conti. Tuttavia, le continue interruzioni per promozioni potrebbero compromettere la qualità dell’evento.
Lillo co-conduttore a Sanremo. Una bella notizia, accolta con grande entusiasmo da un pubblico che ha promosso a pieni voti la decisione di Carlo Conti. Da decenni in coppia con Greg, con cui ancora porta avanti l’amatissimo duo, Pasquale Petrolo ha saputo costruirsi parallelamente una carriera.🔗 Leggi su Today.it
**Sanremo: Conti chiama Lillo e Pucci, 'saranno co-conduttori del festival'**
Carlo Conti ha scelto Lillo Petrolo e Andrea Pucci come co-conduttori per due serate del Festival di Sanremo.
