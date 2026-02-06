Sanremo | Conti chiama Lillo e Pucci ' saranno co-conduttori del festival' **

Carlo Conti ha scelto Lillo Petrolo e Andrea Pucci come co-conduttori per due serate del Festival di Sanremo. La decisione è stata annunciata oggi, rendendo più interessante il palinsesto di questa edizione. I due comici accompagneranno il conduttore toscano, portando un tocco di allegria e spontaneità in più.

Roma, 6 feb. - (Adnkronos) - Saranno i comici Lillo Petrolo e Andrea Pucci ad affiancare Carlo Conti come co-conduttori in due serate del 76esima edizione Festival di Sanremo. Lillo sarà protagonista della seconda serata, quella di mercoledì, mentre Pucci salirà sul palco giovedì. L'annuncio è arrivato direttamente dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti attraverso i suoi canali social. Con un video umoristico che simulava una "chiamata" ai due artisti, Conti ha ufficializzato la loro partecipazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

