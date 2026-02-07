Da quattro anni, il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Cantù organizza un progetto che aiuta gli studenti a orientarsi nel mondo del lavoro. L’obiettivo è offrire a tutti le stesse opportunità per scegliere il loro percorso futuro, con strumenti e informazioni utili. La scuola ha deciso di investire in questa iniziativa per accompagnare i giovani verso decisioni più consapevoli.

Per il quarto anno, il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Cantù coinvolge gli studenti in una iniziativa pensata per garantire a tutti le migliori condizioni di accesso al mondo del lavoro, e di scelta del loro futuro. È la " Settimana dell’orientamento ", che dal 13 al 19 febbraio, porta a scuola una moltitudine di figure professionali e del mondo universitario, che si mettono a disposizione per spiegare ogni aspetto e ricaduta legata alla scelta di un corso di studi e dell’inserimento nei diversi contesti lavorativi. Grazie a uno specifico programma, i 500 studenti degli ultimi tre anni del Liceo, per una settimana si staccano dalle abituali lezioni, e scelgono a quali dei 200 corsi proposti partecipare, incontrando figure di riferimento delle più disparate discipline: una formazione, coordinata dai tutor, che per ognuno ruota attorno a 15 corsi di 2 ore ciascuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Liceo Fermi. Tante bussole per il futuro

