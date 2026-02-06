Scandiano lezioni di legalità con i carabinieri

Scandiano (Reggio Emilia), 6 febbraio 2026 – A lezione di legalità e sicurezza con i carabinieri, nelle scuole di Scandiano. Nei giorni scorsi si sono svolti gli incontri con protagonisti i militari della locale Tenenza, coinvolgendo anche i ragazzi delle scuole di Arceto, Regnano e Viano. La finalità non è stata quella di catturare consensi ma di suscitare nei ragazzi degli spunti di riflessione sulle varie tematiche: sostanze stupefacenti, alcol, violenza di genere e gli innumerevoli pericoli e insidie che si nascondono dietro un utilizzo improprio degli strumenti di comunicazione, Attraverso modalità espositive adatte ai più piccoli, basate anche su strisce fumettistiche, è stato trattato il tema della droga, dell'alcol, cyberbullismo e del bullismo, ma anche il corretto uso di internet con un richiamo particolare alle insidie dei social dove, agli innumerevoli pericoli e insidie che si nascondono dietro un utilizzo improprio degli strumenti di comunicazione, all'educazione alla legalità ambientale e sicurezza stradale, fino ad arrivare al reato di diffusione di materiale pedopornografico.

