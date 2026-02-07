Leone XIV e Trump lo scontro che spacca l’America cattolica

Il primo Papa statunitense, Leone XIV, si trova a dover affrontare Donald Trump, che molti considerano un presidente troppo autoritario e impulsivo. La tensione tra i due aumenta, dividendo l’America cattolica e creando nuove tensioni nel paese. Le parole e le mosse di Trump fanno discutere anche tra i fedeli, mentre il Vaticano monitora da vicino gli sviluppi.

Papa Leone XIV, il primo pontefice statunitense, deve vedersela con un presidente megalomane e per alcuni pericoloso come Donald Trump. Forse anche per questo è stato eletto dai suoi confratelli cardinali l'8 maggio scorso, un po' come avvenne con Giovanni Paolo II all'epoca della Cortina di ferro. Il paragone non è azzardato, considerati gli attriti crescenti fra la Chiesa cattolica e la Casa Bianca, e la posizione assunta dalla Santa Sede sulla politica estera Usa, sulla quella migratoria e sui tagli agli aiuti internazionali, al settore sanitario e ai servizi sociali. Fra l'altro il gelo fra Chiesa cattolica e Casa Bianca rischia di diventare un serio problema per il partito repubblicano in vista delle elezioni di midterm, soprattutto se si tiene presente che il voto cattolico favorì in modo determinante Trump nella corsa elettorale del 2024.

