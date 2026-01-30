Cameron Diaz tornerà presto sul grande schermo in una nuova commedia ambientata a New York. L’attrice sarà la protagonista di un film scritto e diretto da Stephen Merchant, prodotto da Amazon MGM Studios. Al momento, il titolo del film non è stato ancora annunciato. La produzione sembra già avviata e i fan attendono con curiosità questa nuova avventura della star americana.

L'attrice è coinvolta in un nuovo progetto prodotto da Amazon MGM Studios, ancora senza un titolo ufficiale, ambientato a New York. Cameron Diaz ritornerà nuovamente sul set di un film in occasione di un progetto targato Amazon MGM Studios che sarà interpretato e diretto da Stephen Merchant. L'attore, inoltre, è co-autore della sceneggiatura insieme a John Butler. Cosa racconterà il nuovo film con Cameron Diaz Al centro della trama ci sarà Brit (Stephen Merchant), un maniaco del lavoro che lavora in un esclusivo hotel di New York e ha bisogno di una moglie per quando deve apparire agli eventi mondani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cameron Diaz sarà la protagonista di una nuova commedia scritta e diretta da Stephen Merchant

Approfondimenti su Cameron Diaz New York

Una grande tartaruga, la più pesante mai arrivata al centro Cestha di Ravenna, pesa 87,6 kg.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

52 Year Old Cameron Diaz Looks Like A COMPLETELY Different Person

Ultime notizie su Cameron Diaz New York

Argomenti discussi: Cameron Diaz sarà la protagonista di una nuova commedia scritta e diretta da Stephen Merchant; Cameron Diaz nella nuova rom-com di Stephen Merchant; Cameron Diaz torna in un nuovo film per Prime Video! Tutti i dettagli; Tutti pazzi per Cameron Diaz, l'attrice torna alle commedie romantiche: Netflix dimenticato.

Cameron Diaz sarà la protagonista di una nuova commedia scritta e diretta da Stephen MerchantL'attrice è coinvolta in un nuovo progetto prodotto da Amazon MGM Studios, ancora senza un titolo ufficiale, ambientato a New York. movieplayer.it

Tutti pazzi per Cameron Diaz, l'attrice torna alla commedia romantica: Netflix già dimenticatoCameron Diaz torna protagonista di una commedia romantica insieme a Stephen Merchant. Il ruolo della bionda senza tempo di Hollywood ... libero.it

Inizio io con Cameron Diaz in "The Mask" #ilcinegico - facebook.com facebook