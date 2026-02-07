Classifica NBA aggiornata dopo le partite di venerdì notte

Venerdì notte ha portato alcuni cambiamenti nella classifica NBA. I Boston Celtics sono risaliti al secondo posto nell’Est dopo aver conquistato la quinta vittoria consecutiva. La stagione è ancora lunga, ma le squadre sono già in corsa per i playoff e ogni risultato conta.

La notte ha fornito indicazioni chiare sull'andamento delle classifiche NBA: una leadership netta in Est e una superiorità consolidata in Ovest. Dopo i match di venerdì, la posizione delle squadre principali si è rafforzata, delineando i margini di crescita e le potenziali dinamiche delle prossime settimane. Nel contesto della conference orientale, i Detroit Pistons hanno consolidato la leadership dopo la vittoria contro i New York Knicks, imponendo un ritmo che li vede allungare sui concorrenti. I Boston Celtics avanzano al secondo posto in modo autonomo, segnando una chiave di volta per la stagione e riflettendo una serie positiva che rafforza la loro posizione in classifica.

