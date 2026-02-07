L’aragosta che ci cambierà la vita OpenClaw è la fine dell’AI come la conosciamo?

Da novembre 2022, il mondo ha scoperto ChatGPT e da allora il nostro modo di interagire con l’intelligenza artificiale è cambiato. Apriamo una chat, scriviamo cosa ci serve, leggiamo la risposta e chiudiamo. Ora, c’è chi si chiede se questa tecnologia possa evolversi fino a diventare qualcosa di completamente diverso, come l’aragosta che ci cambierà la vita. Tra entusiasmo e dubbi, gli esperti si interrogano su cosa ci attende nel prossimo futuro dell’AI.

Apriamo una chat. Scriviamo cosa ci serve. Leggiamo la risposta. Chiudiamo. Da quel novembre 2022 in cui il mondo ha scoperto ChatGPT, il nostro rapporto con l’intelligenza artificiale si è cristallizzato in questo rituale: noi chiediamo, lei risponde. Due abitudini consolidate: aprire la nostra AI preferita e dirle cosa fare. E se vi dicessi che, da qualche settimana, queste due abitudini sono già vecchie? Il progetto si chiama OpenClaw. Ha cambiato tre nomi in meno di una settimana — Clawdbot, Moltbot, OpenClaw — e rappresenta il primo caso di massa in cui l’intelligenza artificiale smette di aspettare i nostri comandi e inizia a pensare per conto suo. 🔗 Leggi su Formiche.net

