ERC – Salta il Rally Ungheria
L’appuntamento inaugurale del Campionato Europeo di rally è stato annullato, saltando il Rally Ungheria. La stagione 2024 prenderà il via dalla storica prova di Sierra Morena, come avvenuto nelle passate edizioni. Di conseguenza, i concorrenti dovranno attendere l’inizio ufficiale del campionato, che si svolgerà in una delle più suggestive tappe della penisola iberica.
La prova d’apertura della stagione continentale non si corre. Il Campionato Europeo scatterà dalla Sierra Morena come nella passata stagione. Il Campionato Europeo Rally 2026 non prenderà il via come inizialmente previsto. La stagione ERC avrebbe dovuto aprirsi il 20 marzo con il Rally d’Ungheria, sulle strade sterrate attorno a Veszprém, ma secondo informazioni attendibili . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
