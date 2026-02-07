lampo turno agevole il ponte ospita il luco

Questa sera Lampo Meridien affronta in trasferta Urbino Taccola, che occupa l'ultimo posto in classifica con appena quattro punti. La partita si gioca al Ponte e per i campioni in carica si presenta come un’occasione facile, considerando il turno agevole e la posizione degli avversari.

La prima in classifica Lampo Meridien affronta in trasferta il fanalino di coda Urbino Taccola. Squadra che ha soltanto quattro punti, frutto di quattro pareggi. Poi, ben sedici sconfitte. Turno quindi abbastanza agevole per i ragazzi di Mister Marco Benesperi, che dovranno pere molta attenzione perché nel calcio non di deve mai sottovalutare nessuno, per non incorrere in clamorose sorprese negative. Rosa al completo. I punti di vantaggio sulla seconda (Iolo) sono sei, quando mancano dieci giornate alle fine del campionato. I pratesi ospiteranno la Fortis Juventus. Forte degli 8 punti conquistati nelle ultime 4 partite, passando senza danni le forche caudine di Pietrasanta e Lampo Meridien, il Ponte Buggianese è pronto ad accogliere in casa propria il Luco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

