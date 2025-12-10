Porto-Malmo Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Turno agevole per i Dragoni?

Analisi e pronostici del match Porto-Malmo, valido per l’Europa League del 11-12-2025 alle ore 21:00. In vista di questa sfida, esaminiamo formazioni, quote e previsioni, considerando il momento positivo del Porto, che ha consolidato la sua posizione in campionato con una vittoria e un pareggio di recente.

Il Porto ha vissuto l’ennesimo fine settimana felice: come prevedibile, i Dragoni hanno potuto allungare sulle rivali, perché il derby di Lisbona è finito in parità e la capolista della Primeira Liga è passata in casa del Tondela, aumentando di due ulteriori punti il distacco da Sporting e Benfica. Giovedì i ragazzi di Farioli si . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Porto-Malmo (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Turno agevole per i Dragoni?

Portogallo a fine Novembre - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Porto 3-2: video, gol e highlights - Il talentino Omorodion sblocca in rovesciata, poi si scatena ... sport.sky.it scrive