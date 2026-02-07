L’affare-parcheggi sotto la lente | Guadagni esigui e niente sconti

Da ilgiorno.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’affare-parcheggi a Cernusco si rivela un fallimento per i cittadini. A più di un anno dall’introduzione del nuovo sistema, gli introiti per il gestore sono saliti a 900mila euro, mentre il Comune incassa appena 42.500 euro, Iva inclusa. E, soprattutto, niente sconti per gli automobilisti. L’opposizione questa volta non ci sta e punta il dito contro l’Amministrazione.

Meno parcheggi, più shopping, la rivoluzione della sosta era stata presentata così a fine 2024. Ma a poco più di un anno dal nuovo corso, l’opposizione a Cernusco presenta il conto all’Amministrazione: "900mila euro di introiti per il gestore Abaco, 42mila 500 per il Comune Iva inclusa, e soprattutto niente sconti per gli automobilisti", così Luca Forlani, capogruppo di Vivere, in aula. Ma due anni fa era stato l’allora capogruppo Giordano Marchetti, padre nobile della lista, a denunciare che il bando "riduceva dell’87% il canone per il concessionario a fronte di un piccolissimo taglio di stalli e nessuna evidente riduzione tariffaria per i cittadini". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217affare parcheggi sotto la lente guadagni esigui e niente sconti

© Ilgiorno.it - “L’affare-parcheggi” sotto la lente : "Guadagni esigui e niente sconti"

Approfondimenti su Cernusco Milano

Subaffitti irregolari sotto la lente

Rogo in via Stelvio. Termosifone sotto la lente

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cernusco Milano

Argomenti discussi: L’affare-parcheggi sotto la lente : Guadagni esigui e niente sconti.

l affare parcheggi sottoL’affare-parcheggi sotto la lente : Guadagni esigui e niente scontiCernusco, l’opposizione fa i conti: per il gestore 900mila euro di introiti, soltanto 42.500 per il Comune La concessione scade a giugno, bisogna ripendare l’accordo: il ricavato potrebbe essere inve ... ilgiorno.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.