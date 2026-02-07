L’affare-parcheggi sotto la lente | Guadagni esigui e niente sconti

L’affare-parcheggi a Cernusco si rivela un fallimento per i cittadini. A più di un anno dall’introduzione del nuovo sistema, gli introiti per il gestore sono saliti a 900mila euro, mentre il Comune incassa appena 42.500 euro, Iva inclusa. E, soprattutto, niente sconti per gli automobilisti. L’opposizione questa volta non ci sta e punta il dito contro l’Amministrazione.

Meno parcheggi, più shopping, la rivoluzione della sosta era stata presentata così a fine 2024. Ma a poco più di un anno dal nuovo corso, l'opposizione a Cernusco presenta il conto all'Amministrazione: "900mila euro di introiti per il gestore Abaco, 42mila 500 per il Comune Iva inclusa, e soprattutto niente sconti per gli automobilisti", così Luca Forlani, capogruppo di Vivere, in aula. Ma due anni fa era stato l'allora capogruppo Giordano Marchetti, padre nobile della lista, a denunciare che il bando "riduceva dell'87% il canone per il concessionario a fronte di un piccolissimo taglio di stalli e nessuna evidente riduzione tariffaria per i cittadini".

