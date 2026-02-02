I Ragni di Lecco portano la fiamma olimpica a 2410 metri | splende sulla Grignetta

La fiamma olimpica ha raggiunto i 2410 metri sulla Grignetta, portata dai Ragni di Lecco. Dopo l’accensione a Lecco domenica sera, il fuoco sacro arriva in alta quota, sotto gli occhi di chi ha assistito alla cerimonia. La fiaccola continua il suo percorso verso Milano Cortina 2026.

Lunedì 2 febbraio la scalata della Grignetta Meridionale e l'arrivo al bivacco Ferrario. Dopo la serata di domenica a Lecco con Piero Poli, domani l'appuntamento a Merate La fiamma olimpica continua a scrivere pagine di storia nel Lecchese. Dopo la celebrazione di domenica sera a Lecco, dove migliaia di persone hanno assistito all'accensione del braciere da parte di Piero Poli, oggi il fuoco sacro di Milano Cortina 2026 ha raggiunto un traguardo simbolico straordinario: la vetta della Grignetta meridionale, a 2410 metri di quota. A compiere l'impresa sono stati i Ragni di Lecco, che in una tappa extra organizzata dall'organizzazione olimpica hanno portato la torcia sulla cima che rappresenta da sempre l'identità dell'alpinismo lecchese.🔗 Leggi su Leccotoday.it

