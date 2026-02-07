' La speranza delle Olimpiadi' su Camera con Vista su La7 di alexander jakhnagiev – Il video

Questa domenica alle 9 su La7 va in onda una nuova puntata di Camera con Vista, condotta da Alexander Jakhnagiev. Il programma si concentra sulle speranze e le aspettative legate alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con interviste e approfondimenti sui preparativi e le sfide che attendono l’Italia. Un’occasione per capire come il paese si sta preparando a uno degli eventi sportivi più importanti del mondo.

(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2026 L'anticipazione di Camera con Vista, la trasmissione di Alexander jakhnagiev in onda su La7 la Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì in terza serata. La nuova puntata dedicata all'inaugurazione dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. Fonte: Agenzia Vista

