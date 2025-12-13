Occhi spaccanti Su Camera con Vista il programma di Alexander Jakhnagiev su La7 – Il video

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nuova puntata di Camera con Vista, il programma condotto da Alexander Jakhnagiev su La7, si esplorano temi di attualità e approfondimenti, offrendo uno sguardo incisivo e coinvolgente sulla realtà italiana. L'appuntamento domenicale, trasmesso alle 09, rappresenta un'occasione per analizzare eventi e tendenze con uno stile diretto e puntuale.

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 La nuova puntata di Camera con Vista, la trasmissione di Alexander Jakhnagiev prodotta da Agenzia Vista, in onda su La7 la domenica alle 09.40 e in replica il lunedì notte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

occhi spaccanti camera vistaOcchi spaccanti. Su Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev su La7 - La nuova puntata di Camera con Vista, la trasmissione di Alexander Jakhnagiev prodotta da Agenzia Vista, in onda su La7 la domenica alle 09. ilgiornale.it

occhi spaccanti camera vistaOcchi spaccanti. Su Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev su La7 – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 La nuova puntata di Camera con Vista, la trasmissione di Alexander Jakhnagiev prodotta da Agenzia Vista, in onda su La7 la domenica alle 09. open.online

Immagine generica

Occhi spaccanti. Su Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev su La7

Video Occhi spaccanti. Su Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev su La7