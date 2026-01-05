La Promessa anticipazioni 6 gennaio | Jacobo attacca Martina e chiede l’intervento di Alonso e Lorenzo

Nella puntata di domani della soap spagnola, Martina si impegna nelle trattative con i mezzadri, ma la sua determinazione suscita la gelosia di Jacobo. Questo, insoddisfatto, decide di coinvolgere Alonso e Lorenzo per ostacolare il suo operato. Ecco cosa aspettarsi da un episodio ricco di tensioni e colpi di scena, che approfondisce le dinamiche tra i personaggi e le loro motivazioni.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Martina si dedica alle trattative con i mezzadri, ma la sua determinazione scatena la gelosia di Jacobo, che si rivolge ad Alonso e Lorenzo per ostacolarla. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il ritorno di Curro come servo provoca tensioni, Leocadia si sente tradita da Don Alonso e prende decisioni drastiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 6 gennaio: Jacobo attacca Martina e chiede l’intervento di Alonso e Lorenzo Leggi anche: La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Martina In Fuga Da Jacobo? Leggi anche: La Promessa anticipazioni 2 novembre: Curro indaga su Jacobo per proteggere Martina Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Promessa, cosa succede nella puntata del 6 gennaio: anticipazioni; La Promessa: anticipazioni venerdì 2 gennaio! Curro ritorna come domestico!; Su Rai1 Ogni promessa è debito, una esilarante commedia di Vincenzo Salemme; La Promessa Anticipazioni dal 4 al 10 gennaio 2026: Curro e Pia alla riscossa, scopriranno insieme chi ha ucciso Jana!. La Promessa anticipazioni 6 gennaio: Jacobo attacca Martina e chiede l’intervento di Alonso e Lorenzo - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Martina si dedica alle trattative con i mezzadri, ma la sua determinazione scatena la gelosia di Jacobo, che si rivolge ad Alonso e Loren ... movieplayer.it

La promessa anticipazioni 6 gennaio 2026: guai in vista per Martina? - Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 6 gennaio 2026 su Rete4. msn.com

La Promessa, anticipazioni martedì 6 gennaio 2026: Le sfide di Maria e Manuel - Le sfide di Maria e Manuel saranno parecchie: la prima è distrutta dal dolore mentre il marchesino si allontana da Curro ... msn.com

Pia profana la tomba di Jana, ma... cosa scopre Se ne parlerà nelle prossime puntate de , ecco tutte le info: -->>https://www.tvsoap.it/2026/01/la-promessa-pia-profana-la-tomba-di-jana-ecco-cosa-scopre-anticipazioni/ - facebook.com facebook

#LaPromessa Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il marchese confida in Leocadia per salvare il titolo e il suo futuro, ma presto potrebbe pentirsi di aver affidato il suo destino nelle mani della donna. La Promessa sarà trasmes… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.