La Promessa anticipazioni 6 gennaio | Jacobo attacca Martina e chiede l’intervento di Alonso e Lorenzo

Nella puntata di domani della soap spagnola, Martina si impegna nelle trattative con i mezzadri, ma la sua determinazione suscita la gelosia di Jacobo. Questo, insoddisfatto, decide di coinvolgere Alonso e Lorenzo per ostacolare il suo operato. Ecco cosa aspettarsi da un episodio ricco di tensioni e colpi di scena, che approfondisce le dinamiche tra i personaggi e le loro motivazioni.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Martina si dedica alle trattative con i mezzadri, ma la sua determinazione scatena la gelosia di Jacobo, che si rivolge ad Alonso e Lorenzo per ostacolarla. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il ritorno di Curro come servo provoca tensioni, Leocadia si sente tradita da Don Alonso e prende decisioni drastiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 6 gennaio: Jacobo attacca Martina e chiede l’intervento di Alonso e Lorenzo

