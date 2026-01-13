La bidella pendolare tra Napoli e Milano arrestata per stalking | ha molestato la preside di Caivano
Una collaboratrice scolastica pendolare tra Napoli e Milano è stata arrestata per stalking nei confronti della preside Eugenia Carfora, alla guida del Parco Verde di Caivano. La donna, attualmente agli arresti domiciliari, è accusata di aver molestato la dirigente scolastica, che ha deciso di denunciare l’accaduto. L’indagine prosegue per fare chiarezza sui dettagli di questa vicenda.
La preside coraggio del Parco Verde di Caivano (Napoli) Eugenia Carfora vittima di stalking da parte di una collaboratrice scolastica, che nel frattempo è ai domiciliari e attende il processo. Proprio in concomitanza con la prima puntata della serie in onda su Rai1 interpretata da Luisa Ranieri, è emersa l’incredibile storia che si intreccia con quella di Giuseppina “Giusy” Giugliano, collaboratrice scolastica, divenuta nota nel 2023 perché raccontava la sua vita da bidella pendolare tra Napoli e Milano. Giugliano era diventata un caso mediatico ad inizio del 2023, per avere scelto di recarsi ogni giorno al lavoro da Napoli al liceo “ Boccioni ” di Milano; all’epoca motivò la scelta per l’incapacità di sostenere le spese di una permanenza in pianta stabile nella città meneghina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
