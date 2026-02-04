L’espansionismo della Cina la forza democratica dell’India e il nuovo grande gioco dell’Asia

Da linkiesta.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La corsa tra Cina e India si fa sempre più intensa. La storia si muove veloce e l’attenzione globale si sposta verso l’Asia. Mentre la Cina espande la sua influenza, l’India si rafforza come democrazia. Il grande gioco tra queste due potenze sta cambiando gli equilibri internazionali e tutti restano a guardare.

La storia ha ripreso a correre velocemente e l’ombelico del mondo, per lunghi anni stabilmente fissato nell’Oceano Atlantico, ha proseguito inarrestabile il suo spostamento verso Oriente. L’anno asiatico è appena iniziato, con un ruolo crescente delle democrazie dell’indo-pacifico che aumenteranno il proprio coordinamento di fronte a una Cina sempre più assertiva e aggressiva. Il Ministero della Difesa di Tokyo nel suo ultimo Libro Bianco ha per la prima volta menzionato apertamente la minaccia cinese: «La comunità internazionale si trova ora ad affrontare la sua più grande prova dalla fine della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

l8217espansionismo della cina la forza democratica dell8217india e il nuovo grande gioco dell8217asia

© Linkiesta.it - L’espansionismo della Cina, la forza democratica dell’India, e il nuovo grande gioco dell’Asia

Approfondimenti su Cina India

Le ambizioni della Cina in Groenlandia, e il grande gioco dell’Artico

Le ambizioni della Cina in Groenlandia rappresentano un elemento chiave nel più ampio contesto strategico dell’Artico.

Gelo tra Cina e Giappone: perché Taiwan è il nuovo barometro dell’Asia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cina India

Argomenti discussi: Ombelico del mondo L’espansionismo della Cina, la forza democratica dell’India, e il nuovo grande gioco dell’Asia; AstraZeneca investe $15 mld in Cina: ricerca, produzione e nuove terapie al centro della strategia globale; Cina, aumento record delle centrali a carbone nonostante il boom green; E allora la Cina! Perché il progresso ecologico guarda a Oriente, e quali lezioni possiamo trarne in Occidente.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.