La corsa tra Cina e India si fa sempre più intensa. La storia si muove veloce e l’attenzione globale si sposta verso l’Asia. Mentre la Cina espande la sua influenza, l’India si rafforza come democrazia. Il grande gioco tra queste due potenze sta cambiando gli equilibri internazionali e tutti restano a guardare.

La storia ha ripreso a correre velocemente e l'ombelico del mondo, per lunghi anni stabilmente fissato nell'Oceano Atlantico, ha proseguito inarrestabile il suo spostamento verso Oriente. L'anno asiatico è appena iniziato, con un ruolo crescente delle democrazie dell'indo-pacifico che aumenteranno il proprio coordinamento di fronte a una Cina sempre più assertiva e aggressiva. Il Ministero della Difesa di Tokyo nel suo ultimo Libro Bianco ha per la prima volta menzionato apertamente la minaccia cinese: «La comunità internazionale si trova ora ad affrontare la sua più grande prova dalla fine della Seconda guerra mondiale.

© Linkiesta.it - L’espansionismo della Cina, la forza democratica dell’India, e il nuovo grande gioco dell’Asia

Le ambizioni della Cina in Groenlandia rappresentano un elemento chiave nel più ampio contesto strategico dell’Artico.

