La manicure giapponese è come un piccolo rituale rilassante

La manicure giapponese sta diventando sempre più popolare tra chi cerca un modo naturale per avere unghie forti e belle. Si tratta di un trattamento che promette un risultato lucido come un gel, senza usare prodotti chimici o lampade UV. Molti clienti scelgono questa tecnica perché è rilassante e lascia le unghie sane, senza rischi. È una soluzione che si sta diffondendo nelle estetiche di tutta Italia.

Lucida come un gel, ma senza gel. È questa la promessa della manicure giapponese, il trattamento naturale che sta conquistando chi desidera unghie curate, sane e luminose senza ricorrere a lampade UV o prodotti chimici aggressivi. Una sorta di s kincare per le unghie, prima ancora che una semplice manicure. Che cos'è la manicure giapponese. Nata in Giappone come pratica di benessere, questa manicure si basa su un principio preciso: nutrire in profondità la lamina ungueale per farla brillare dall'interno. Non si aggiunge nulla, non si crea spessore. Si lavora invece sulla superficie dell'unghia per renderla più forte, compatta e naturalmente lucida.

