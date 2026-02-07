La manager di Harry Potter morta in mare in Italia arrestato lo skipper Elio Persico | Timonava sotto l’effetto di alcol e cocaina

Ieri sera, in Italia, gli investigatori hanno arrestato Elio Persico, lo skipper coinvolto nella morte dell’editrice Adrienne Vaughan. L’uomo, che aveva già una condanna alle spalle, si trovava in acqua quando è stato fermato. Secondo le prime ricostruzioni, Persico guidava la barca sotto l’effetto di alcol e cocaina, rendendo difficile il controllo durante il tragico incidente avvenuto nel Fiordo del Furore. La vicenda ha fatto scalpore, soprattutto perché coinvolge una figura nota nel mondo editoriale e il suo tragico destino in mare.

È stato arrestato ieri Elio Persico, lo skipper condannato per la morte dell’editrice di «Harry Potter» Adrienne Vaughan, avvenuta nell’agosto del 2023, dopo un incidente in mare all’altezza del Fiordo del Furore, in provincia di Salerno. Il 32enne, che era al timone dell’imbarcazione coinvolta, era stato ritenuto responsabile di omicidio colposo per il quale dovrà ora scontare una pena di 4 anni e 9 mesi di reclusione all’interno del carcere di Poggioreale. L’incidente in mare . L’ incidente è avvenuto tre anni fa, nelle acque della Costiera Amalfitana. La donna, 45 anni, manager statunitense della casa editrice Bloomsbury Usa – nota per aver pubblicato anche i libri di Harry Potter – era in vacanza con marito e figli.🔗 Leggi su Open.online

