skipper ubriaco e drogato uccide la manager di harry potter in vacanza in costiera amalfitana in carcere elio persico

Un uomo ubriaco e sotto effetto di droghe ha investito e ucciso Adrienne Vaughan, la manager di Harry Potter che si trovava in vacanza in Costiera Amalfitana. I carabinieri di Massa Lubrense hanno subito arrestato Elio Persico, che ora si trova in carcere. Le indagini hanno confermato che l’uomo era sotto l’effetto di alcol e droga al momento dell’incidente.
L'inchiesta sulla tragica morte di Adrienne Vaughan è giunta a un punto di svolta giudiziario. I carabinieri di Massa Lubrense hanno notificato venerdì un ordine di carcerazione a carico di Elio Persico, lo skipper 32enne condannato dal Tribunale di Salerno a 4 anni e 9 mesi di reclusione per omicidio colposo. Il provvedimento, scaturito dai fatti avvenuti il 3 agosto 2023, come scrive il quotidiano Metropolis ha portato al trasferimento immediato dell'uomo presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale. Chi era Adrienne Vaughan La vittima della tragedia era Adrienne Vaughan, 45 anni, una figura di spicco dell'editoria internazionale. 🔗 Leggi su Leggo.it
