Skipper ubriaco e drogato uccide la manager di Harry Potter in vacanza in Costiera Amalfitana in carcere Elio Persico

Da leggo.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ubriaco e sotto effetto di droghe ha investito e ucciso Adrienne Vaughan, la manager di Harry Potter che si trovava in vacanza in Costiera Amalfitana. I carabinieri di Massa Lubrense hanno subito arrestato Elio Persico, che ora si trova in carcere. Le indagini hanno confermato che l’uomo era sotto l’effetto di alcol e droga al momento dell’incidente.

L'inchiesta sulla tragica morte di Adrienne Vaughan è giunta a un punto di svolta giudiziario. I carabinieri di Massa Lubrense hanno notificato venerdì un ordine di carcerazione a carico di Elio Persico, lo skipper 32enne condannato dal Tribunale di Salerno a 4 anni e 9 mesi di reclusione per omicidio colposo. Il provvedimento, scaturito dai fatti avvenuti il 3 agosto 2023, come scrive il quotidiano Metropolis ha portato al trasferimento immediato dell'uomo presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale. Chi era Adrienne Vaughan La vittima della tragedia era Adrienne Vaughan, 45 anni, una figura di spicco dell'editoria internazionale. 🔗 Leggi su Leggo.it

skipper ubriaco e drogato uccide la manager di harry potter in vacanza in costiera amalfitana in carcere elio persico

© Leggo.it - Skipper ubriaco e drogato uccide la manager di Harry Potter in vacanza in Costiera Amalfitana, in carcere Elio Persico

Approfondimenti su Harry Potter Costiera

Skipper drogato e ubriaco uccide la manager di Harry Potter durante una gita in barca in Costiera Amalfitana: condannato a 4 anni e 9 mesi

Adrienne Vaughan, turista morta cadendo dalla barca in Costiera: lo skipper va in carcere

Lo skipper Elio Persico finisce in cella.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Harry Potter Costiera

skipper ubriaco e drogatoSkipper ubriaco e drogato uccide la manager di Harry Potter in vacanza in Costiera Amalfitana, in carcere Elio PersicoL'inchiesta sulla tragica morte di Adrienne Vaughan è giunta a un punto di svolta giudiziario. I carabinieri di Massa Lubrense hanno notificato venerdì un ordine di ... leggo.it

Skipper drogato e ubriaco uccide la manager di Harry Potter durante una gita in barca in Costiera Amalfitana: condannato a 4 anni e 9 mesiHa chiesto e ottenuto il patteggiamento. Si chiude così, con una condanna a quattro anni e nove mesi di reclusione, la vicenda penale di Elio Persico, lo skipper 32enne che nell’estate del 2023 era ... ilfattoquotidiano.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.