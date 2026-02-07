la fattoria green del vaticano e quel legame dimenticato con il medioevo

La fattoria green del Vaticano, inaugurata di recente, riporta alla luce un legame antico tra la Chiesa e l’agricoltura. Voluta da papa Leone XIV, primo pontefice agostiniano, questa iniziativa vuole mostrare un impegno concreto per l’ambiente. La notizia ha fatto parlare di sé, portando l’attenzione su un aspetto poco conosciuto della storia ecclesiastica.

La recente inaugurazione della fattoria ecosostenibile del Vaticano, voluta da papa Leone XIV, primo pontefice agostiniano della storia, ha riacceso i riflettori su una dimensione della Chiesa spesso trascurata. Non si tratta soltanto di una scelta simbolica o di un gesto in linea con la sensibilità ambientale contemporanea, ma del recupero di una tradizione antica che affonda le sue radici nel Medioevo cristiano. Secondo una nuova ricerca pubblicata da Oxford University Press, il rapporto tra spiritualità e cura della terra è stato un elemento fondante dell’Ordine degli Eremiti di Sant’Agostino, un ordine mendicante la cui importanza storica è stata a lungo sottovalutata. 🔗 Leggi su Cibosia.it

