La scomparsa di Roberto Sorgato e quel legame con Mandello
Roberto Sorgato e il suo legame con Mandello rappresentano un esempio di amicizia e passione per l’alpinismo. La loro storia si intreccia con emozioni e ricordi indelebili, testimonianza di un rapporto autentico e duraturo. Un omaggio a due grandi scalatori che hanno lasciato un’impronta significativa nel cuore di chi li ha conosciuti.
“Impossibile dimenticare questi due grandi alpinisti, legati anche alla corda di una grande amicizia mai venuta meno. Oggi ci associamo ai tanti che nel loro ricordo con cuore grato per averci onorati e resi orgogliosi e felici con il dono della loro affettuosa e ricambiata amicizia. Ora. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Nel centenario della nascita (1925) e nel trentennale della scomparsa (1995) di Gilles Deleuze, il libro di Roberto Ciccarelli propone una nuova lettura di uno dei filosofi più influenti al mondo e affronta in modo sistematico ciò che ha pensato con lo psicoanali - facebook.com Vai su Facebook
La scomparsa di Roberto Sorgato e quel legame con Mandello - Nel 1963 la leggendaria prima ascensione invernale della via Solleder alla Civetta con Giorgio Redaelli e altri grandi alpinisti ... Riporta leccotoday.it
