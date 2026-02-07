La ex testimonia in tribunale lui la minaccia postando sui social network canzoni esplicite

Questa mattina in tribunale si è svolta l’udienza per la vicenda di una giovane di Civitavecchia che da settimane vive nel timore delle minacce del suo ex ragazzo. Il 20enne, che le aveva imposto il divieto di avvicinarsi e di comunicare, ha continuato a infastidirla postando sui social canzoni esplicite e minacciose. La giovane ha testimoniato, raccontando come si senta ancora sotto pressione, mentre il giudice deciderà se confermare o modificare le misure cautelari.

Il divieto di avvicinarsi e di comunicare con la sua ex ragazza è stata la misura cautelare che, fino a venerdì 6, il Tribunale di Civitavecchia aveva ritenuto idonea a tutelare l'incolumità di una giovane, residente nella città laziale, dalle condotte persecutorie del suo ex ragazzo, 20enne.

