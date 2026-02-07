La Cgil in piazza contro la marcia indietro sul Ddl stupri

Le donne della Cgil si sono radunate questa mattina in piazza per protestare contro il passo indietro sul disegno di legge sugli stupri. La manifestazione è nata per esprimere il loro dissenso e chiedere una svolta nelle politiche di tutela delle vittime. Centinaia di persone hanno sfilato lungo le strade principali, portando striscioni e slogan per ribadire l’importanza di riforme più ferme e decisive. La protesta ha attirato l’attenzione di molte persone e ha acceso un dibattito su come affrontare il tema della violenza di genere nel Paese.

Le donne della Cgil in piazza per manifestare il proprio dissenso contro la marcia indietro sul Ddl stupri. "Senza consenso è stupro", "Sì al consenso, no al dissenso" e ancora "Buongiorno patriarcato!": è il contenuto di alcuni dei cartelli mostrati nel corso del sit-in, ieri pomeriggio in.

