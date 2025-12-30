Capodanno a Perugia con la band di Amy Winehouse Anche Blind nello spettacolo in piazza IV Novembre

Il 31 dicembre a Perugia si prepara a un evento speciale con il concerto di San Silvestro in piazza IV Novembre, che vedrà la band di Amy Winehouse e il coinvolgimento di Blind. Un’occasione per accogliere il nuovo anno in un’atmosfera di musica e condivisione, in un contesto cittadino che si anima di momenti di festa e tradizione.

Conto alla rovescia per il concerto di San Silvestro che domani sera riporta a Perugia un grande evento di piazza per festeggiare tutti insieme l'arrivo del nuovo anno. Il concertone in Piazza IV Novembre è organizzato dal Comune, con il supporto della Regione e la collaborazione con l'associazione Moon in June e Radio Subasio con alcune novità che arricchiscono il programma già annunciato. La serata sarà divisa in due momenti. La parte centrale è dedicata allo spettacolo dal vivo: alle 22 salirà sul palco la prestigiosa Amy Winehouse Band (nella foto), formata e voluta dal suo storico produttore musicale Dale Davis con gli stessi musicisti che hanno accompagnato Amy nei suoi tour internazionali e che adesso riportano in vita il suo repertorio più amato, con un concerto intenso, autentico e potente, che ne restituisce lo spirito, la voce e l'anima senza imitazioni, ma con profondo rispetto e verità musicale.

