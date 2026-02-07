Juventus Yildiz rinnova fino al 2030 | stipendio da top player

La Juventus ha ufficialmente rinnovato il contratto di Yildiz fino al 2030. Il giovane talento si lega alla squadra con uno stipendio da top player, confermando il suo ruolo chiave nel progetto bianconero. La società ha deciso di blindarlo, puntando forte su di lui anche per gli anni a venire.

La Juventus mette il punto esclamativo sul proprio futuro e blinda ufficialmente il suo gioiello più prezioso. Nella giornata di oggi, presso una sala stampa della Continassa gremita, Kenan Yildiz ha siglato il prolungamento del contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030. L’operazione, condotta in sinergia con l’Amministratore Delegato Damien Comolli, stabilisce una nuova gerarchia salariale all’interno dello spogliatoio: il fantasista turco percepirà 6 milioni di euro per la stagione attuale, che diventeranno 7 milioni più bonus dalla prossima, rendendolo il secondo calciatore più pagato della rosa al pari di Jonathan David e dietro al solo Dusan Vlahovic.🔗 Leggi su Serieagoal.it

La Juventus ha ufficializzato il nuovo contratto di Kenan Yildiz, che resterà a Torino fino al 2030.

