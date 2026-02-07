Juventus Women colpo a Seregno | Carbonell e Krumbiegel stendono il Como

La Juventus Women conquista un'altra vittoria sul campo del Como. In trasferta, le ragazze di coach Guarino vincono 2-0 grazie alle reti di Carbonell e Krumbiegel. La squadra bianconera mantiene il ritmo e si prende tre punti importanti in classifica. Il Como, invece, fatica a trovare il gol e deve accontentarsi di una sconfitta in casa.

Missione compiuta per la Juventus Women, che espugna lo stadio “Ferruccio” superando il Como con un solido 2-0. Le bianconere di Max Canzi confermano il momento di crescita, risolvendo la pratica con un gol per tempo e blindando una vittoria fondamentale per la classifica, prima di tuffarsi nell’imminente impegno di Women’s Champions League contro il Wolfsburg. A sbloccare il match è stata Estela Carbonell, premiata per una prova di grande sacrificio e spinta costante, capitalizzando al meglio un assist millimetrico di una Walti in versione regista totale. Il raddoppio porta invece la firma di Paulina Krumbiegel, brava a ribadire in rete l’invito di una vivacissima Thomas, entrata nella ripresa per dare freschezza all’attacco. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Questa sera a Como la Juventus Women ha conquistato la terza vittoria di fila in campionato, battendo le padrone di casa 2-0.

La Juventus Women batte 2-0 il Como nel match della tredicesima giornata di Serie A.

