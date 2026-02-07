Juve Spalletti incorona Yildiz | È lui la nostra forza E sul rinnovo frena | Dovrò meritarmelo

La vigilia di Juventus-Lazio si apre con il tecnico Luciano Spalletti che si presenta in sala stampa con un tono serio e deciso. Parla di Kenan Yildiz, il giovane attaccante tedesco-turco, e lo definisce la vera forza della squadra. Spalletti ha annunciato il rinnovo di Yildiz fino al 2030, ma non si lascia travolgere dall’entusiasmo. “Dovrò meritarmelo”, dice, lasciando intendere che il percorso e le responsabilità sono ancora lunghi. La Juventus punta forte su questo ragazzo, e l’allen

La vigilia di Juventus-Lazio si trasforma in un manifesto del nuovo corso bianconero. In una sala stampa insolitamente formale, dove lo staff tecnico si è presentato in divisa sociale per sottolineare la solennità del momento, Luciano Spalletti ha celebrato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030, definendolo il pilastro su cui edificare le ambizioni del club. Ma oltre alle celebrazioni per il talento turco, il tecnico di Certaldo ha tracciato la rotta tattica per la sfida contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, affrontando con la consueta schiettezza anche i temi legati al mercato e al proprio futuro sulla panchina della "Signora".

