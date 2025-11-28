Orario Juve Cagliari | quando si gioca il match dell’Allianz Stadium Tutti i dettagli sulla prossima sfida dei bianconeri

Orario Juve Cagliari: quando si gioca il match dell’Allianz Stadium, valido per la 13ª giornata di Serie A 202526. Archiviata la lunga e gelida trasferta norvegese, la Juve torna a casa. Sabato 29 novembre, con calcio d’inizio alle ore 18:00, i riflettori dell’Allianz Stadium si accenderanno per la sfida contro il Cagliari, valida per la 13ª giornata di Serie A. Un appuntamento da non fallire per dare continuità alla striscia di risultati utili e trasformare i recenti pareggi in vittorie pesanti per la classifica. L’onda lunga di Bodø: entusiasmo e stanchezza. I bianconeri arrivano all’appuntamento galvanizzati dal successo in Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

