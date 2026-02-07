John Elkann è arrivato a Milano e si è recato alla Triennale, dove si trova Casa Italia durante i Giochi olimpici invernali. Il presidente di Stellantis ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione, definendola “bellissima”. Ha sorriso, si è intrattenuto a lungo e ha condiviso il suo entusiasmo per l’evento.

Il presidente di Stellantis, John Elkann, sabato mattina ha visitato la Triennale di Milano, sede di Casa Italia per tutta la durata dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Elkann si è trattenuto per un paio di ore tra le varie mostre, esprimendo il proprio apprezzamento per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici. L'imprenditore ha visto, in particolare, il Museo del Design Italiano accompagnato dal suo direttore Marco Sammicheli. I marchi italiani di Stellantis sono infatti Automotive Partner dei Giochi. Milano, John Elkann in visita a Casa Italia "Molto bello essere in questa sala dove ci sono i ricordi di tutto quello che l'Italia ha fatto, è stato molto emozionante” ha poi detto il presidente di Stellantis e AD di Exor ai microfoni di Sky Tg 24. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - John Elkann in visita a Casa Italia: “La cerimonia inaugurale? C’ero, bellissimo”

Approfondimenti su John Elkann

John Elkann, figura di rilievo nel panorama imprenditoriale italiano, è spesso al centro di discussioni sulla sua presenza e impegno nel Paese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su John Elkann

Argomenti discussi: I fantasmi di John Elkann: dalle perdite di Stellantis ai giornali, dall’inchiesta sull’eredità alla difesa di Juventus e Ferrari; John Elkann vende la Stampa e c’è solo più una pagina di pubblicità sul quotidiano, giornalisti feriti e indignati; I repubblichini sono peggio del loro editore John Elkann; Stellantis, il fiasco di John Elkann (e non solo): dalla Borsa all'Eredità Agnelli, ecco cosa rischia.

John Elkann in visita a Casa Italia: La cerimonia inaugurale? C’ero, bellissimoIl presidente di Stellantis, John Elkann, sabato mattina ha visitato la Triennale di Milano, sede di Casa Italia per tutta la durata dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Elkann si è ... msn.com

Milano, John Elkann in visita a Casa ItaliaMilano, John Elkann in visita a Casa Italia ... msn.com

John Elkann blinda Yildiz I 10 del nonno, l’avvocato Gianni Agnelli, sono stati tra gli altri Platini e Del Piero. Quello del nipote, John Elkann, è Yildiz. Scelta fatta e strada spianata per il nuovo contratto che legherà il turco in bianconero fino al 2030. Come il facebook

John #Elkann ed il retroscena con #Spalletti C'entra #MonacoJuve x.com