John Elkann l’erede che incassa e scappa dall’Italia

John Elkann, figura di rilievo nel panorama imprenditoriale italiano, è spesso al centro di discussioni sulla sua presenza e impegno nel Paese. Con una gestione discreta e una presenza meno visibile, il suo ruolo all’interno della famiglia e dell’azienda si distingue per una strategia di comunicazione sobria e riservata. Mentre alcuni lo vedono come un erede che si limita a incassare, altri sottolineano la sua attenzione alle scelte di lungo periodo e alla stabilità aziendale.

Citando Molière, i suoi più stretti collaboratori sussurrano che John Elkann non dà il buongiorno, al massimo lo presta. Il cinquantenne yankee-piemontese, li compirà il prossimo 1° aprile, a capo di una dinastia senza corona che ha sfruttato l'Italia, è prima di tutto un accumulatore seriale di denaro, quasi del tutto disinteressato all'industria e in fuga dal Paese che in 40 anni ha riversato nelle casse della fu Fiat 220 miliardi di euro. La stima, neppure approssimata per eccesso, è di Federcontribuenti. La battuta al vetriolo che lo definisce è di Carlo De Benedetti – un altro che ha la residenza fiscale in Svizzera e che con il Lingotto ha un conto di veleni mai chiuso – e spiega: «Elkann vende i giornali anche per andare via dall'Italia e mettere un oceano tra sé e i pm.

