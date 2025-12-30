ll fronte dei sindacati | Ma i costi delle rette restano troppo alti

Le organizzazioni sindacali hanno sollevato preoccupazioni riguardo ai costi delle rette, ritenendoli ancora troppo elevati. Pur riconoscendo la volontà dell’assessore di dialogare sul piano dei fabbisogni, sottolineano l’importanza di trovare soluzioni che garantiscano accessibilità e sostenibilità. La discussione tra le parti si configura come un passo importante per affrontare le questioni legate ai costi e migliorare la qualità dei servizi offerti.

"Apprezziamo che l’assessore voglia discutere con le organizzazioni sindacali il piano dei fabbisogni". Il segretario generale della Spi Cgil Marche, Massimo Girolami, accoglie positivamente "la novità del confronto, visto che fino a qualche mese la Regione si limitava alle comunicazioni. Lo apprezziamo e pensiamo che il tempo sia maturo per affrontare il tema della carenza dei posti nelle strutture e anche dei costi eccessivi delle rette". Girolami, si riferisce alle rette delle Rsa non convenzionate? "No, parlo anche delle rette delle strutture convenzionate, che superano abbondantemente la disponibilità economica della media dei pensionati marchigiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: L?impianto di raccolta pneumatica dei rifiuti fermo al palo da anni. Costi alti, lunedì vertice Bitetti-sindacati

Leggi anche: Bilancio Juve: il fatturato vola oltre i 500 milioni grazie alla Champions, ma i costi restano alti e i debiti salgono. Le cifre e quello che c’è da sapere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bologna, Lepore stuzzica i sindacati: «Vogliono aumentare tasse e tariffe: in questo momento non è opportuno»; Fermignano, bilancio 2026: Comune e sindacati firmano un protocollo per welfare, servizi e coesione sociale; Coriano espone ai sindacati un bilancio in salute e lo presenta in Consiglio Comunale; Bilancio del Comune, Lepore: “Servizi garantiti senza aumentare tariffe né tasse”.

ll fronte dei sindacati: "Ma i costi delle rette restano troppo alti" - "Apprezziamo che l’assessore voglia discutere con le organizzazioni sindacali il piano dei fabbisogni". ilrestodelcarlino.it

Natale teso sul fronte Tpl e parcheggi: Palazzo Mosti mette alle strette l'azienda mentre cresce la preoccupazione dei sindacati - facebook.com facebook

#Woolrich Basicnet resta irremovibile e impone unilateralmente trasferimenti a centinaia di chilometri: per i sindacati è un licenziamento mascherato. Filcams, Fisascat e Uiltucs proclamano lo stato di agitazione. Restano a rischio 139 lavoratrici e lav x.com