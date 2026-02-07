È nato un nuovo giornale online in Italia. Si chiama ITabloid ed è stato creato dall’Associazione Giornaliste Italiane. Il sito punta a offrire notizie approfondite e affidabili, lontano dalla corsa alle notizie veloci. Meloni ha sottolineato che questa testata libera rappresenta una garanzia per chi cerca un’informazione seria e di qualità.

Un nuovo progetto editoriale italiano è sbarcato sul web. Debutta online ITabloid, il periodico digitale dell’Associazione Giornaliste Italiane pensato per chi cerca un’informazione profonda, autorevole e lontana dalla logica delle notizie lampo. Uno spazio che privilegia analisi, contesto e storie raccontate con cura e consultabile all’indirizzo Internet www.Itabloid.it «Con ITabloid vogliamo valorizzare la competenza e l’esperienza delle nostre associate», ha spiegato Paola Ferazzoli, presidente dell’Associazione Giornaliste Italiane. «È un progetto che mette al centro professionalità e creatività, offrendo un racconto della realtà attento alle conseguenze sociali e alle sfumature dei fenomeni». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Itabloid. Meloni: la nascita di una testata libera è una garanzia per l’informazione

Approfondimenti su Itabloid News

Questa mattina a Roma è nato un nuovo giornale chiamato 'Itabloid'.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Itabloid News

Editoria, nasce Itabloid, il periodico di Giornaliste ItalianeRoma, 7 feb. (askanews) - Debutta online ITabloid, il periodico digitale dell'associazione Giornaliste italiane (consultabile all'indirizzo ... notizie.tiscali.it

GIORGIA MELONI * (X.COM) : «IN BOCCA AL LUPO A GIORNALISTE ITALIANE PER ITABLOID, LA NUOVA TESTATA GARANTISCE INFORMAZIONE VERA E PROFESSIONALE»In bocca al lupo a Giornaliste Italiane per Itabloid: la nascita di una testata libera è una garanzia per avere un'informazione vera e professionale. agenziagiornalisticaopinione.it

Da donna e da giornalista un bravissime e buon lavoro a #itabloid Forza x.com

In un periodo in cui e’ messa a dura prova la libertà di opinione e di stampa, la vera bella notizia e’ che nasca “Itabloid”, il nuovo periodico di Giornaliste Italiane. Un punto di incontro on Line con la cultura, che ci porterà le voci di un’informazione corretta e pos facebook