Iran presidio a Firenze | Né Scià né Ayatollah

A Firenze è tornato il presidio a sostegno del popolo iraniano. Organizzato da diverse associazioni come Casa dei diritti dei popoli, Donna vita libertà, il coordinamento No riarmo Firenze e il comitato Fermiamo la guerra, si sono riuniti per chiedere libertà e diritti. I partecipanti hanno ribadito che non vogliono né lo Scià né l’Ayatollah. La protesta si è svolta in modo pacifico, con bandiere e slogan, davanti a un pubblico che vuole vedere un cambiamento reale in Iran.

Firenze, 7 febbraio 2026 - Nuovo presidio a Firenze a sostegno del popolo iraniano, promosso da Casa dei diritti dei popoli, Donna vita libertà associazione culturale, coordinamento No riarmo Firenze e comitato Fermiamo la guerra. Poche decine i partecipanti in piazza Sant'Ambrogio: sui gradoni della chiesa bandiera della pace con la scritta 'Abbasso la dittatura Iran libero' e bandiere rosse 'Né shah né ayatollah' e lo striscione di Donna vita libertà; di fronte un gazebo per firmare la petizione contro il piano di riarmo europeo. "Il desiderio del popolo iraniano, dopo aver buttato giù il governo dello shah e dopo un governo teocratico fascista, con tutte queste rivolte, è quello di arrivare a una democrazia, ma non portata dall'Occidente", dice Farideh, attivista dell'associazione culturale Donna vita libertà, distinta dall'omonimo movimento, "troppo schierato a destra".

