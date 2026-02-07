Merjan spara a Behnam, ma il motivo non è solo rancore. Dietro la sua rabbia c’è un passato che le ha lasciato cicatrici profonde. La vicenda si complica quando Tahir entra in scena, promettendo di cambiare le carte in tavola.

Dietro l’odio di Merjan verso Behnam si cela un passato oscuro e doloroso. Ma sarà con Tahir che la sua storia prenderà una piega inaspettata. Scopri tutti i retroscena. Quando il mondo di Farah e Tahir sembrava ormai dominato dalle tensioni e dai complotti, un nuovo volto irrompe con forza nella narrazione: Merjan. Figlia di Akbar e cugina di Behnam, Merjan non è certo una giovane qualsiasi. Il suo arrivo nella storia rompe gli equilibri familiari e innesca una catena di eventi che cambieranno per sempre il destino dei protagonisti. Giovane, determinata e con uno sguardo che non lascia spazio ai compromessi, Merjan è cresciuta tra le mura di una famiglia che pretende obbedienza. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Io Sono Farah Anticipazioni: chi è davvero Merjan e perché spara a Behnam!

