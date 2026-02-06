Io sono Farah anticipazioni stasera 6 febbraio 2026 | il piano della donna per fuggire Merjan vuole scoprire come Tahir sia riuscito a ottenere le quote di Behnam

Questa sera, la soap “Io sono Farah” torna con nuovi colpi di scena. Farah ha messo a punto un piano per fuggire, mentre Merjan cerca di scoprire come Tahir sia riuscito a ottenere le quote di Behnam. La protagonista ha scoperto alcuni dei giochi psicologici messi in atto da Behnam e dai suoi complici. La tensione tra i personaggi cresce, e il pubblico resta con il fiato sospeso.

La protagonista ha scoperto alcuni dei giochi psicologici messi in atto da Behnam e dalle persone a lui legate. Farah, determinata a liberarsi dall’influenza dell’antagonista, sta elaborando un piano per sfuggire alla situazione in cui si trova e proteggere il proprio figlio e Tahir Le antici. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

